Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам

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Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа готовятся к паводкам

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России Погода

Власти планируют подготовить комплекс мер для работы в условиях половодья, а также для ликвидации последствий разлива рек.

Росгидромет предупреждает — ряду регионов нужно готовиться к серьезным половодьям в этом году. Власти должны подготовить комплекс мер для работы в условиях паводков, а также для ликвидации последствий разлива рек.

В зоне риска сразу три федеральных округа — Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Особенно сложная ситуация может сложиться Тюменской и Омской областях.

Дело в том, что эти регионы по водной артерии связаны с Казахстаном, где выпало рекордное количество снега. Почва промерзла, а водохранилища до отказа заполнены водой. Все это может привезти к опасным последствиям.

Тема:
Паводки в регионах России
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