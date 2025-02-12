Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам

Власти планируют подготовить комплекс мер для работы в условиях половодья, а также для ликвидации последствий разлива рек.

Росгидромет предупреждает — ряду регионов нужно готовиться к серьезным половодьям в этом году. Власти должны подготовить комплекс мер для работы в условиях паводков, а также для ликвидации последствий разлива рек.

В зоне риска сразу три федеральных округа — Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Особенно сложная ситуация может сложиться Тюменской и Омской областях.

Дело в том, что эти регионы по водной артерии связаны с Казахстаном, где выпало рекордное количество снега. Почва промерзла, а водохранилища до отказа заполнены водой. Все это может привезти к опасным последствиям.