Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам
Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа готовятся к паводкам
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Власти планируют подготовить комплекс мер для работы в условиях половодья, а также для ликвидации последствий разлива рек.
Росгидромет предупреждает — ряду регионов нужно готовиться к серьезным половодьям в этом году. Власти должны подготовить комплекс мер для работы в условиях паводков, а также для ликвидации последствий разлива рек.
В зоне риска сразу три федеральных округа — Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Особенно сложная ситуация может сложиться Тюменской и Омской областях.
Дело в том, что эти регионы по водной артерии связаны с Казахстаном, где выпало рекордное количество снега. Почва промерзла, а водохранилища до отказа заполнены водой. Все это может привезти к опасным последствиям.
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