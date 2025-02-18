Ушаков назвал сроки и условия встречи Трампа и Путина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 383 0

Ушаков: встреча Трампа и Путина вряд ли состоится на следующей неделе

Ушаков назвал сроки и условия встречи Трампа и Путина

Фото: www.globallookpress.com/Artem Priakhin

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В Эр-Рияде завершились переговоры между делегациями России и США.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, однако вряд ли она состоится на следующей неделе. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, условия для встречи глав государств были одной из тем на переговорах представителей РФ и США. Стороны пришли к выводу, что для организации встречи Путина и Трампа нужна плотная работа делегаций двух стран.

В целом, отметил Ушаков, в Эр-Рияде был серьезный разговор по всем вопросам, стороны договорились учитывать интересы друг друга.

До этого стало известно, что переговоры между делегациями России и США завершились в Эр-Рияде. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал их позитивными. По его словам, представители государства сошлись на том, что две великие страны не могут друг друга игнорировать и не инициировать общение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад реагирует на переговоры в Эр-Рияде.

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