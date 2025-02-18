Сложные времена для Европы? Как Запад реагирует на переговоры в Эр-Рияде

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Financial Times: встреча между РФ и США в Эр-Рияде восстановит отношения стран

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Внимание всего мира приковано к Саудовской Аравии и встрече российских и американских делегаций.

Внимание всего мира сейчас приковано к Эр-Рияду. Там проходит главное политическое событие — встреча российской и американской делегаций. Это первые масштабные переговоры между представителями стран за последние три года. Диалог Москвы и Вашингтона уже на первых полосах мировых изданий.

Financial Times пишет, что сегодняшняя встреча поможет восстановить полноценные двусторонние отношения между государствами. The Washington Post отмечает, что российско-американские переговоры заложат основу для встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Не осталось без внимания, конечно, и отсутствие Киева. Президента* Украины Зеленского в Саудовскую Аравию сегодня не позвали. На этом делает акцент Guardian. Ну, а WSJ сообщает о сложных временах для Европы. Диалог Москвы и Вашингтона ввергает Евросоюз в кризис.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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