Россия и США создадут механизм консультаций для устранения «раздражителей»

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе переговоров в Эр-Рияде решили создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношении Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Госдепа по итогам первой сессии диалога.

Вместе с тем делегации России и США договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине. Как подчеркнули Лавров и Рубио в ходе переговоров, одной встречи недостаточно для решения этого кризиса.

Решено сотрудничать по вопросам, представляющим общий геополитический интерес, а также работать вместе в сфере экономики и инвестиций.

Во вторник, 18 февраля, прошла первая сессия переговоров России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

От Вашингтона в Саудовскую Аравию прилетели госсекретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Саудовскую Аравию на переговорах представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

Главной темой встречи было заявлено восстановление двусторонних отношений РФ и США, а также подготовка возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона отмечала и готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о переговорах США и России к этому часу. Москва отмечает нервозную реакцию Запада на российско-американские контакты.