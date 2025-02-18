Лавров: РФ и США намерены возобновить консультации по геополитическим проблемам

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

В частности, в скором времени будет сформирован процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Лавров: РФ и США намерены возобновить консультации по геополитическим проблемам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и США заинтересованы в восстановлении консультаций по геополитическим проблемам и снятии преград для экономического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.

По его словам, будут создаваться необходимые условия, при которых сотрудничество двух стран возобновится в полном объеме и расширится на разные сферы.

Дипломат также отметил, что в скором времени будет сформирован процесс по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому регулированию, США сообщит, кто будет представлять Вашингтон, как только мы узнаем кто это будет, тут же обозначим нашего участника процесса», — сказал он.

Во вторник, 18 февраля, прошла первая сессия переговоров России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

От Вашингтона в Саудовскую Аравию прилетели госсекретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Саудовскую Аравию на переговорах представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

Главной темой встречи заявлено восстановление двусторонних отношений РФ и США, а также подготовка возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона отмечала и готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ушаков назвал сроки и условия встречи Трампа и Путина.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Капитан Джек Воробей: Disney планирует вернуть Деппа в «Пираты Карибского моря»
18:40
В России женщинам разрешили работать на экскаваторах и погрузчиках
18:27
Итоги: российская делегация покинула Эр-Рияд после встречи с представителями США
18:22
Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет не допустить возобновления украинского конфликта
18:21
Суд освободил от наказания адвоката Тимура Идалова, угрожавшего прокурору
18:19
Лавров: атака ВСУ на насосную станцию КТК на Кубани — нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана

Сейчас читают

Лавров: Зеленского и всю его команду надо урезонить
Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова
Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год