РФ и США намерены создать условия для возобновления сотрудничества

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Лавров заявил о планах РФ и США создать условия для возобновления сотрудничества

РФ и США намерены создать условия для возобновления сотрудничества

Фото: www.globallookpress.com/Freddie Everett/Us State

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Государства имеют общие интересы как в геополитической сфере, так и в экономике.

На встрече в Эр-Рияде представители делегаций России и США выразили взаимную заинтересованность в том, чтобы создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме. Об этом по итогам переговоров сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По мере процессов, связанных с урегулированием кризиса на Украине, параллельно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы», — подчеркнул он.

В числе областей, где у США и России есть общие интересы и потенциал для сотрудничества, Лавров назвал решение геополитических проблем, включая конфликты в различных частях мира.

Кроме того, по словам министра, на встрече была озвучена большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США на встрече делегаций в Эр-Рияде договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий.

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