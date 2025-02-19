Без вреда для здоровья: как правильно подготовиться и провести пост

Даже в этот период еда на вашем столе должна быть разнообразной.

Во время поста важно употребление в пищу продуктов со сложными углеводами. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог Дарья Пронина.

По словам специалиста, чтобы при смене рациона избежать переедания постными сладкими и мучными продуктами, нужно сделать питание регулярным, без больших временных промежутков и акцентировать внимание на еде, богатой сложными углеводами: цельные злаки и бобовые.

Помочь правильно составить пропорции белков, жиров и углеводов может «метод тарелки», уверена эксперт. Делим блюдо на четыре части и занимаем их отдельными категориями продуктов. Первая часть — овощи, фрукты и зелень. Вторая — растительные белки: нут, фасоль. Третья — сложные углеводы: крупы и макароны.

К посту организм необходимо готовить за несколько недель. Постепенно отказываясь от привычного рациона, советует врач. Жирные мясо и рыбу заменить на более диетические и увеличивать объем растительной пищи. Резкий переход может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта и привести к вздутию.

Если у вас нет проблем со здоровьем, то проходить медицинское обследование перед постом не нужно. Однако если есть хронические недуги, самостоятельно принимать такое решение не стоит.

«Если же есть хронические заболевания, такие как болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, анемия или латентный дефицит железа, лучше проконсультироваться с врачом, особенно если болезнь находится в стадии обострения», — советует эндокринолог.

От поста могут освобождаться беременные или кормящие грудью женщины. Кроме того, более мягкий рацион рекомендуется людям с большой физической нагрузкой, заметила Пронина.

Специалист напомнила, что необходимо даже в пост делать меню разнообразным и не забывать потреблять большое количество жидкости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, картофель или гречка лучше подойдет сидящему на диете человеку.