На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Вики

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День добрых дел на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна маленькой Виктории. У девочки – ДЦП, спастическая диплегия. Мышцы ног находятся в постоянном напряжении, что сковывает каждое движение. Ребенок устает от малейшей нагрузки.

«Это можно сравнить с тем что, если бы на вас надели доспехи килограмм 50-100, и вы бы в них пошли. С каким трудом бы вы передвигали ногами, с каким бы трудом вы двигались – вот это примерно то же самое», – говорит Ольга Агишева, мама Вики

Проблему родители заметили, когда Вике было три месяца: девочка держала голову, но не могла переворачиваться. Поиск врачей, консультации, анализы – окончательно диагноз поставили только в год. Семья перепробовала все возможные методы лечения. Частично они помогли: вопреки прогнозам врачей девочка начала ходить! И даже пошла в обычный детский сад.

Вика любит рисовать и собирать пазлы. Но большую часть своей детской жизни она вынуждена тренироваться, чтобы укреплять мышцы ног. Часами, 8-10 раз в день! Через боль и слезы.

Облегчить движения Вики, убрать эту скованность может операция на спинном мозге – селективная дорсальная ризотомия. Сделать ее готовы в старейшем в стране московском НИКИ педиатрии имени Вельтищева. Как рассказывает мама, после операции мышцы девочки станут намного мягче и ей будет легче ходить. Хирурги уже ждут Вику, ведь терять время в ее случае просто нельзя.

«По мере роста ребенка мышцы удлиняются, кости удлиняются, конечности – еще больше возникает напряжение мышц, еще больше усложняется ходьба. Поэтому, как с любым заболеванием – чем раньше мы вмешается в процесс, тем выше перспективы у ребенка», – объясняет профессор, заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Стоимость операции и последующей реабилитации – 1 200 000 рублей. Для обычной семьи из Тольятти – сумма неподъемная, а ждать квоту слишком долго. Родители девочки надеются на нашу с вами помощь.

Конечно, исполнить мечту пятилетнего ребенка – стать балериной – операция не сможет, девочке придется самой еще много работать, чтобы полноценно двигаться. Но главное, что подарят Вике врачи и поддержка неравнодушных людей – это освобождение от невидимых оков.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Вике, обратившись напрямую в благотворительный фонд.