Погибшую на Шри-Ланке россиянку кремируют перед транспортировкой в Россию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 28 0

Туристка выпала из поезда, когда позировала для селфи.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vimukthi Embuldeniya; 5-tv.ru

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Погибшую на Шри-Ланке россиянку кремируют, чтобы доставить на родину. Об этом 5-tv.ru рассказал сын туристки Дмитрий Перминов.

Дмитрий признался, что тело сложнее перевозить и оформлять документально. Согласование всех бюрократических моментов может занять длительное время.

«Нам сразу сказали, что неизвестно, на сколько это затянется: от одной до двух недель. Что две недели будут издеваться над телом, так скажем? Поэтому мы решили, чтобы в урне доставили», — объяснил Перминов.

Пока родственники ждут разрешения от полиции, чтобы провести кремацию. Кроме того, страховой компании необходимы результаты экспертизы на наличие алкоголя в крови погибшей. Если следов спирта не обнаружат, тогда расходы по транспортировке праха возместятся.

Сын умершей не был с ней в момент трагедии. Женщина отдыхала за границей с подругами. Однако Дмитрию известно, что туристка высунулась из окна поезда, чтобы сфотографироваться, а затем выпала из него.

«Ей захотелось фото из этого поезда на ходу. Она держалась за поручни, и в момент, когда ее фотографировала подруга, перед туннелем было сужение и был камень огромный. Она его не увидела. Она смотрела в другую сторону. И не успев, не увидев этот камень, об него ударилась и вылетела», — пересказал произошедшее Перминов.

Поезд сразу остановился. Женщину доставили в госпиталь, но спасти ее не удалось. Полиция провела расследование. Были опрошены гид и подруги погибшей. Уже даже состоялось судебное заседание, установившее, что это был несчастный случай, а не убийство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Турции россиянка упала со скалы, делая селфи.

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