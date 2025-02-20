Крушение потерявшего управление вертолета в Ставрополе удалось предотвратить

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 50 0

На борту находятся четыре человека.

Потерпевший крушение вертолет сел на снежную поверхность в Ставрополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Вертолет санавиации «Ансат», начавший терпеть крушение в Ставрополе, успешно приземлился на снежную поверхность. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, в результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. На борту находятся четыре человека — медицинская бригада и пилоты.

О начале крушения вертолета в Ставрополе стало известно днем 20 февраля. Как передавал источник, борт кружил над аэродромом и пытался выработать топливо. У воздушного судна произошли серьезные проблемы с винтом. В Минздраве подтвердили информацию.

Прежде сообщалось, что два человека погибли при падении самолета Van’s RV-7 в районе населенного пункта Новоликеево в Нижегородской области. По данным источника 5-tv.ru, после крушения оба пилота были еще живы. Один из них связался с экстренными службами и сообщил, что воздушное судно загорелось. Однако спасти мужчин не удалось — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал, что два самолета столкнулись в воздухе над аэропортом в Аризоне. По меньше мере два человека лишились жизни.

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