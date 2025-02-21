Главная кинопремьера года: россияне в восторге от блокбастера «Красный шелк»

К фильму уже проявили интерес и в некоторых странах Европы, а также в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Событие, которого ждали тысячи зрителей по всей стране: в широкий прокат вышел исторический блокбастер «Красный шелк». Главная кинопремьера года и масштабный российско-китайский проект со звездным актерским составом.

Как оценили фильм отечественные кинолюбители и какие перспективы ждут картину в международном прокате — расскажет кинокритик «Известий» Николай Никулин.

1920-е годы, Транссибирский экспресс, советские разведчики сопровождают китайских курьеров в Москву с секретными документами. В поезде произойдет убийство, на состав нападут бандиты.

Милош Бикович начнет расследование. Все это — в фильме «Красный шелк», который вышел на экраны страны. И вот уже кинотеатры Владивостока, Красноярска, Сочи и Москвы открывают свои двери.

«Фильм отличный. Причем закручен сюжет очень интересно», — поделился впечатлениями крымчанин Михаил.

«Очень потрясающая игра актеров. Мне очень понравилось», — считает жительница Красноярска Валерия Брод.

«Это абсолютно идеально подобранный баланс: костюмов, режиссерской идеи, декораций, съемок, кадров», — считает москвичка Анна.

«Костюмы 1920-х годов, аристократический шарм поездки в поезде и красный цвет создают настроение фильма. Красный — это символ отваги, это символ страсти, и, конечно, он играет важную роль для героини», — говорит кинокритик Николай Никулин.

Ее зовут Ван Лин. Играет ее китайская актриса Чжэн Ханьи, которая появляется на экране как раз в красном шарфе. Лин бежит из Шанхая, поскольку там начались аресты и расстрелы коммунистов. Вместе с товарищами она должна добраться до Москвы. У нее важная секретная миссия.

«Это по-настоящему зрелищное кино, ведь здесь есть все элементы, которые любит российский зритель: любовная интрига, детективный сюжет и экшн в стиле боевиков Гая Ричи», — отметил Никулин.

«Кино не может быть однообразным. И постоянной тягучей резиной. Когда ты начинаешь засыпать в какие-то моменты. Надо бодрить зрителя», — считает режиссер фильма Андрей Волгин.

Масштабные съемки в Китае и России. Интернациональная команда. И звездный состав: Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный и, разумеется, Милош Бикович в роли бывшего царского агента, который мечтает вернуться на Родину.

«И вот эта вся история, которая происходит с Китаем, она ему дает такой шанс, такую возможность искупиться и себе получить пропуск на родину», — отмечает Бикович.

Никто другой, кроме Милоша Биковича, на главную роль просто не рассматривался. Мы знакомимся с его героем в Шанхае. Поскольку фильм также готовится к выходу в китайский прокат, съемки исторического Шанхая 20-х годов проходили с большим вниманием к деталям.

«Мы с уважением отнесемся к их реальности, изучим ее тщательно и при помощи китайских членов группы, китайского художника-постановщика, китайских костюмеров, реквизиторов, мы все, что связано с Китаем, все создавали достаточно скрупулезно», — подчеркнула креативный продюсер Ольга Каширина.

Кроме России и Китая к ленте проявили интерес и в некоторых странах Европы, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Так что прокатная судьба картины будет такой же захватывающей, как ее сюжет.