В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

Инициатива поступила от конгрессменов-республиканцев.

Покинуть окончательно: в США внесен законопроект о полном выходе из состава ООН

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США внесли законопроект о полном выходе станы из состава ООН. Документ опубликован на сайте одного из авторов инициативы, конгрессмена главы комитета по энергетике Майка Ли.

Законопроект о полном выходе Соединенных Штатов из состава ООН был внесен конгрессменами-республиканцами. Они предлагают прекратить финансировать международную организацию и ее агентства. Участие в миротворческих операциях и повторное вступление в ООН также запрещается без одобрения сената.

Конгрессмены аргументируют свою инициативу финансовым злоупотреблением со стороны организации и бесконтрольной бюрократией.

Подобный законопроект уже был представлен в конце 2023 года.

В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия его государства в международной организации. Глава Белого дома пришел к выводу, что ООН плохо управляют, поэтому свой потенциал ей не удается реализовать.

Штаты вышли из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и из совета по правам человека ООН (СПЧ).

Вслед за Вашингтоном, подобный указ был подписан и в Тель-Авиве. Израиль поддержал США и тоже вышел из состава СПЧ ООН. Ближневосточное государство обвинило организацию в предвзятом отношении и навязчивом преследовании Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Это нормально? Почему люди испытывают сексуальное влечение к экс-партнерам
11:43
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Европа бесполезна в вопросе урегулирования СВО
11:27
«У меня водичка уже здесь»: Калюжный о казусе на съемках экстремальной сцены
11:11
В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН
10:59
Состоялся релиз трибьют-альбома «Любэ. 35. Все опять начинается…»
10:44
У «Крокус Сити Холла» начали возводить мемориал в память о жертвах теракта

Сейчас читают

«Смотрела в увеличитель»: Ирина Винер о том, как оказалась на подводной лодке
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год