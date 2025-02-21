В США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН

В США внесли законопроект о полном выходе станы из состава ООН. Документ опубликован на сайте одного из авторов инициативы, конгрессмена главы комитета по энергетике Майка Ли.

Законопроект о полном выходе Соединенных Штатов из состава ООН был внесен конгрессменами-республиканцами. Они предлагают прекратить финансировать международную организацию и ее агентства. Участие в миротворческих операциях и повторное вступление в ООН также запрещается без одобрения сената.

Конгрессмены аргументируют свою инициативу финансовым злоупотреблением со стороны организации и бесконтрольной бюрократией.

Подобный законопроект уже был представлен в конце 2023 года.

В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия его государства в международной организации. Глава Белого дома пришел к выводу, что ООН плохо управляют, поэтому свой потенциал ей не удается реализовать.

Штаты вышли из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и из совета по правам человека ООН (СПЧ).

Вслед за Вашингтоном, подобный указ был подписан и в Тель-Авиве. Израиль поддержал США и тоже вышел из состава СПЧ ООН. Ближневосточное государство обвинило организацию в предвзятом отношении и навязчивом преследовании Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН.