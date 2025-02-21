«Обольщаться не надо»: Лукашенко дал оценку переговорам России и США

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 66 0

Лукашенко: США хотят сделать Россию и Китай врагами

«Обольщаться не надо»: Лукашенко дал оценку переговорам России и США

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер Белоруссии считает, что реальные условия Вашингтона в предстоящем диалоге с Москвой остаются неясными.

Готовность к переговорам на высоком уровне по урегулированию ситуации на Украине со стороны США не гарантирует их дружественного отношения к России. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры. Его слова приводит БеЛТА.

«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США, и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян», — описал изменения на международной арене Лукашенко.

Главный вопрос на текущий момент, по мнению лидера, заключается в том, что именно попросит Белый дом от Кремля за завершение конфликта на Украине. Лукашенко подчеркнул, что опасность таится в возможном инициировании президентом США Дональдом Трампом противостояния двух мировых гигантов: России и Китая. Не допустить подобного исхода - задача российской стороны.

Переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. Результатом диалога госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова стало решение назначить переговорные команды для дальнейшего обсуждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп намерен не допустить третью мировую войну.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.51
-1.92 92.48
-1.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:39
Есть вариант: компания Renault не исключает возможность возвращения на рынок РФ
16:32
«Материнское чувство»: Алла Довлатова назвала российских моряков настоящими защитниками Родины
16:25
Путин: Россия приглашает зарубежных ученых к совместной работе
16:24
«Не стоит останавливаться»: Путин заявил, что Запад стимулировал развитие России
16:18
Не из воздуха взято: почему Меньшов называл супругу Алентову «Товарищ «Нет»
16:02
«Нужны уникальные решения»: Путин о важности новых технологий для экспорта России

Сейчас читают

«Преодолеть себя»: Ирина Винер о сходстве спортсменов и путешественников
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Все к лучшему: что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год