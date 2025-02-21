Собянин: более 30 тысяч подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 Февраля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Среди подарков теплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия и многое другое. Военные также получат открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки.

Собянин: более 30 тысяч подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 Февраля

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Тема:
День защитника Отечества

Ко Дню защитника Отечества обычные москвичи и волонтеры собрали для участников специальной военной операции (СВО) более 30 тысяч подарков. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Акция проходила более чем на 50 площадках по всему городу. В ней приняли участие как жители, так и организации: столичные школы и колледжи, государственные учреждения и предприятия, коммерческие компании. Среди подарков — теплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия и многое другое. Конечно, военные также получат открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки», — написал мэр Москвы.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи передал коробку рисунков и упаковку открыток. На них размещен QR-код, отсканировав который можно послушать трогательные рассказы для пап и дедушек, находящихся в зоне проведения СВО.

В канун 23 Февраля столичные волонтеры подготовили и помогли отправить все подарки военнослужащим. К поддержке участников СВО москвичи относятся особенно трепетно. Они круглый год собирают все необходимое для бойцов, изготавливают маскировочные сети, шьют вещи, вместе с детьми пишут и отправляют на фронт письма.

Тема:
День защитника Отечества
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