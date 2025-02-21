Путин: Россия приглашает зарубежных ученых к совместной работе

Страна не собирается создавать барьеры для сотрудничества с ними.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Российская Федерация приглашает зарубежных ученых для совместного сотрудничества, государство не собирается создавать преграды для общей работы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время Форума будущих технологий в Центре международной торговли в Москве.
«Мы приглашаем к участию в нем представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества», — отметил лидер страны.
Одним из важнейших факторов развития идеи многополярного мира является равный и открытый международный обмен, в том числе и в научной сфере.
Россия будет продолжать осуществлять объединение трудов инженеров и исследователей из южных и восточных стран. Вместе мы будем решать глобальные теоретические, экспериментальные и практические вызовы, подчеркнул президент.
Ранее 5-tv.ru вице-премьер Чернышенко посетил выставку Форума будущих технологий в Москве. Он отметил, что сегодня РФ обеспечила свой технологический суверенитет. Но для его поддержания необходим ключевой ресурс в лице квалифицированных специалистов.
Экспозиция посвящена новейшим материалам и передовым достижениям химии. Эти направления станут определяющими в экономике на ближайшие годы.
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