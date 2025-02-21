Путин поблагодарил Курчатовский институт за научную деятельность

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 31 0

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года.

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поблагодарил национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» за научную деятельность. Глава государства выступал на пленарной сессии Форума будущих технологий в столице.

«Хочу поблагодарить Курчатник за то, что делается. Вы назвали только часть тех работ, которые проводятся в Курчатнике, но их гораздо больше», — сказал глава государства.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в свою очередь поблагодарил российского лидера за внимание к научной сфере.

«Сам факт вашего участия говорит о том, как относятся к науке и ко всей этой сфере в нашей стране», — сказал Ковальчук.

Форум будущих технологий проводится с 2023 года

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