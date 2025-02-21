Лавров рассказал о попытках Запада «украинизировать» повестку G20

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Лавров: попытки Запада украинизировать повестку G20 провалились

Фото, видео: Reuters/Russian Foreign Ministry; 5-tv.ru

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Встреча глав МИД объединения проходила с 20 по 21 февраля в Йоханнесбурге.

Попытки Запада «украинизировать» повестку G20 провалились. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

«Предыдущие попытки Запада „украинизировать“ повестку дня „двадцатки“ торпедировались остальными участниками этого объединения», — указал министр во время пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия придерживается позиции сохранения экономической направленности «Большой двадцатки» без включения туда политической повестки. Также он отметил, что G20 — это та платформа, где происходит диалог старых и новых центров силы.

Встреча глав МИД G20 проходила с 20 по 21 февраля в Йоханнесбурге. В рамках мероприятия Сергей Лавров провел несколько встреч, в том числе с министрами иностранных дел Китая, Турции, Бразилии и Индии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим Зеленского поглощает сотни миллиардов долларов. Эти деньги, как заявил глава МИД РФ, можно было направить на развитие нуждающихся стран.

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