«Совет да любовь»: Путин о соглашении «Росатома» и Курчатовского института

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

Путин пошутил про союз «Росатома» и Курчатовского института

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Владимир Путин прокомментировал сотрудничество Ковальчука и Лихачева после их длительного соперничества.

Президент России Владимир Путин емко описал примирение «Росатома» и Курчатовского института с помощью традиционного пожелания новобрачным в диалоге с президентом научно-исследовательского центра Михаилом Ковальчуком на пленарной сессии Форума будущих технологий в столице.

«Совет да любовь», — рассмешил зал Владимир Путин, оценив решение создать совет по стратегическому развитию руководителями двух организаций.

Подобная реакция последовала сразу за отчетом Ковальчука о сглаживании конкуренции между «Росатомом» и Курчатовским институтом.

«Мы подписали соглашение и создали совет по стратегическом развитию, у нас никаких противоречий нет, Алексей Евгеньевич может это подтвердить, только единение», — рассказал про стабилизацию отношений Михаил Ковальчук, упомянув своего коллегу — генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

О создании объединенного Совета по стратегическому развитию «Росатома» и Курчатовского института стало известно 11 февраля текущего года. Для сотрудничества было отобрано 15 направлений из разных сфер: от ядерной энергетики до развития Северного морского пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин предложил создать механизмы регулирования массивов данных искусственного интеллекта.

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