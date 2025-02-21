Лавров рассказал о трагикомическом элементе в выступлении Каллас на G20

В выступлении главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на саммите G20 в ЮАР присутствовал «трагикомический элемент». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания в Йоханнесбурге.

«Кая Каллас выступила здесь, на „двадцатке“, с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять ее законное место в мире. Трагикомический элемент в этом присутствует», — сказал он.

Так министр прокомментировал «агрессивные» заявления Каллас, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Москвы.

Также Лавров отметил высказывание Каллас по поводу встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. В нем глава европейской дипломатии заявила, что телевизионная картинка, где стоят министр иностранных дел РФ, госсекретарь США и советники по национальной безопасности Москвы и Вашингтона, создала впечатление для всего мира, что Россия — победительница.

«Этот менталитет никуда не исчез. С давних времен, когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения: либо вы с нами, либо против нас», — сказал Лавров.

В Йоханнесбурге завершилась встреча министров иностранных дел стран G20. Россию по традиции представлял глава МИД. Ожидаемо, основной темой вопросов, прозвучавших на итоговой пресс-конференции, стала Украина. Однако, отметил Лавров, Западу не удалось «украинизировать» саммит, так как все подобные попытки «торпедировались остальными участниками этого объединения».

Говоря об итогах встречи, Лавров отметил, что Россия и ее партнеры по G20 в целом остались ею довольны. Разногласия никуда не исчезли, но в Йоханнесбурге удалось задать позитивный вектор дальнейшему взаимодействию в «двадцатке», повысить внимание к острым проблемам прежде всего африканского континента и других стран Глобального Юга, отметил глава МИД России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как европейские политики, включая главу евродипломатии Каю Каллас, сбежали от российских журналистов саммите G20 в ЮАР.