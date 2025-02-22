«Подстраивается под колебания»: ученые показали Путину сетку для сердца из «умного материала»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Путин выразил благодарность Курчатовскому институту за проводимую научную деятельность

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Научную разработку продолжат модернизировать.

Во время форума «Технологии будущего» — масштабного события, посвященного развитию цифровой индустрии в России, научные сотрудники продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину специальную сетку для работы сердца, изготовленную из «умного материала».

Местами данная разработка имеет твердую основу, однако также у нее есть и мягкие, эластичные части для правильного функционирования крови в организме.

«Она подстраивается под колебания сердца, его обжимает, и сердце начинает уменьшаться в размерах», — объяснил президенту глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Помимо этого, физик сообщил о возможном продолжении работы по модернизации сетки с условием того, что материал начнет проводить электрический импульс и его можно будет применять в качестве кардиостимулятора.

До этого Путин выразил благодарность Курчатовскому институту за проводимую научную деятельность. Лидер государства отметил, что центр исследований проводит эффективную работу в области генетики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин призвал не спешить меняться технологиями с США.

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