Надоел Лондон? Невеста Лепса собирается вернуться в Москву

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Девушка Лепса Киба летом планирует поступить в российский вуз и жить в столице

Уедет из Лондона: невеста Лепса собирается вернуться в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Молодая возлюбленная певца заявила о нежелании учиться в Великобритании.

Избранница певца Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба призналась, что в ближайшее время собирается покинуть Великобританию. Девушка в скором времени вернется на родину, в Москву.

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс, в какой именно университет, пока не решила, склоняюсь к Британской высшей школе дизайна. В будущем может быть приеду сюда на магистратуру», — добавила Аврора.

Летом прошлого года Киба только окончила школу. В настоящее время 19-летняя возлюбленная исполнителя проживает и учится в Лондонском колледже моды.

Мзыкант раскрыл отношения с юной спутницей на премии МУЗ-ТВ в 2024 году, когда представил ее публике. С этого момента девушка начала чаще появляться в медийном поле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что невеста Григория Лепса страдает в Лондоне. Она сокрушалась, что не воспользовалась альтернавным вариантом — поступить в МГИМО и жить на Патриарших прудах вместо того, чтобы переезжать в Великобританию. Аврора жалела, что упустила такую возможность, еще и потому как свадьбу с 62-летним Лепсом пришлось отложить.

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