Пушистые диктаторы: как кошки манипулируют своими хозяевами

Порой люди и не догадываются, что питомец вовсю командует в доме.

Кошки манипулируют своими хозяевами с помощью мурлыканья и языка тела. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала зоопсихолог Дарья Вишнякова.

По словам эксперта, порой хозяин и не догадывается, что питомец вовсю командует в доме, и все «подчиняется его лапам». Одно голодное «мяу» с утра, и вот уже любящий хозяин мчится на кухню — обновить миски с едой.

Голос — это инструмент, которым кошка умело пользуется в манипуляции над человеком. Изначально — это коммуникативный сигнал между матерью и котятами, который в результате отбора стал сигналом, который домашнее животное передает человеку.

«То есть кошки вполне себе внятно могут сказать своему хозяину — что не так. Вот только скажет это она на своем, кошачьем языке. Недовольное мяу у кровати и тут же там появляется лежанка. Или сладкое мурчание перед сном — и вот уже хозяин растаял и двигается на кровати, чтобы кошке было место, куда прилечь. Этот звук исходит из гортани, и кошки могут им управлять», — объяснила Вишнякова.

Исследование ученых показало, что домашние кошки могут менять тональность своего мурлыканья. Они издают более высокочастотные звуки, когда выпрашивают еду.

Многие могли заметить, как меняется тональность от одного «мяу» к другому. Существует и приветственное «мяу», когда человек, к примеру, возвращается с работы. Все это — манипуляции и способы питомца получить свое.

Зоопсихолог рассказала, что часто люди попадают в «ловушку» своих любимчиков и сами же подкрепляют нежелательное поведение.

«Ошибка человека, который хочет выспаться, но его кошка будит его каждый день в четыре утра, в том, что человек рассуждает, что вот он встанет, покормит и дальше пойдет спать. Да, это так. Чаще всего кошка, получив свое, поест и пойдет дальше спать, но завтра утром действие повторится. Она опять будет громко вокализировать, требуя от человека нужных ей действий, а именно, чтобы он встал и дал ей еду», — отмечает специалист.

Таким образом хозяин сам подкрепляет нежелательное поведение домашнего животного. Причем с помощью еды — а это самый сильный мотиватор и инструмент в подкреплении.

Поэтому одна из главных рекомендаций в такой ситуации — игнорировать действия кошки. Она не должна ничего получить после своего «мяу».

Кроме того, питомец может манипулировать с помощью определенных движений тела — к примеру, тереться об хозяина, когда тот приходит с работы или неторопливо потягиваться в разных плоскостях.

«Нельзя сказать, что поддаваться на манипуляции — это неправильно. Важно понимать манипуляции — это или крик о помощи. Учитесь понимать свою кошку, и тогда вы будете общаться на одном языке», — заключила зоопсихолог.

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