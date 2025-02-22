Украина предложила США изменить проект соглашения по ископаемым

Документ с поправками в договор о передаче прав на ценные минералы отсрочил соглашение.

Запланированное на 22 февраля заключение сделки о предоставлении США прав на украинские минералы не состоялось из-за необходимости американской стороне ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Соответствующее заявление сделала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик на странице в соцсети X.

«Источник, участвующий в переговорах по сделке по минералам, сообщил, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне. Конкретного графика дальнейших действий нет», — описала ситуацию на политической арене Хайнрик.

Подобный шаг привел к отмене встречи главы МИД Украины Андрея Сибига и госсекретаря США Марко Рубио, которые должны были подписать соглашение, по словам депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Подробностей о выдвигаемых Украиной условиях нет.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп накануне в ходе беседы с журналистами в Белом доме сообщал, что страны почти готовы поставить точку в вопросе, связанном с украинскими редкоземельными элементами.

Ранее 5-tv.ru раскрывал, сколько администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила на спонсирование украинских блогеров.