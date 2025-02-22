Украина предложила США изменить проект соглашения по ископаемым

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 57 0

Киев предложил Вашингтону модифицировать соглашение по полезным ископаемым

Украина не согласилась с США в вопросе о полезных ископаемых

Фото: Reuters/TETIANA DZHAFAROVA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Документ с поправками в договор о передаче прав на ценные минералы отсрочил соглашение.

Запланированное на 22 февраля заключение сделки о предоставлении США прав на украинские минералы не состоялось из-за необходимости американской стороне ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Соответствующее заявление сделала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик на странице в соцсети X.

«Источник, участвующий в переговорах по сделке по минералам, сообщил, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне. Конкретного графика дальнейших действий нет», — описала ситуацию на политической арене Хайнрик.

Подобный шаг привел к отмене встречи главы МИД Украины Андрея Сибига и госсекретаря США Марко Рубио, которые должны были подписать соглашение, по словам депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Подробностей о выдвигаемых Украиной условиях нет.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп накануне в ходе беседы с журналистами в Белом доме сообщал, что страны почти готовы поставить точку в вопросе, связанном с украинскими редкоземельными элементами.

Ранее 5-tv.ru раскрывал, сколько администрация бывшего президента США Джо Байдена потратила на спонсирование украинских блогеров.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:58
Ватикан сообщил о критическом состоянии Папы Римского Франциска
21:41
В США сообщили об ужесточении соглашения с Украиной по ископаемым
21:37
Американка потребовала через суд признать Илона Маска отцом своего ребенка
21:23
«Папа хорошо отдохнул»: Ватикан опроверг слухи об ухудшении состояния Франциска
21:19
Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
21:11
Украина предложила США изменить проект соглашения по ископаемым

Сейчас читают

Министр обороны ОАЭ прыгнул с парашютом с башни «Бурдж-Халифа»
Оранжевую ветку московского метро частично будут закрывать по выходным в марте
Пушистые диктаторы: как кошки манипулируют своими хозяевами
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год