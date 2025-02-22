Власти Орла подарили ветеранам ВОВ одеяла на 23 Февраля

Мэрия Орла подарила ветеранам Великой Отечественной войны одеяла на День защитника Отечества. Заместители мэра лично посетили трех участников войны — Анатолия Рыбина, Александра Ермишкина и Григория Зинченко, чтобы вручить им одеяла и юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Об этом говорится в сообществе администрации в социсети «ВКонтакте»

Этот шаг вызвал в Сети бурю обсуждений. В сообщении городской администрации говорится, что подарки были выбраны как символ внимания к ветеранам.

«Любой подарок будет считаться символическим в сравнении с подарком от наших защитников — их подвигами ради наших жизней. Каждодневное внимание и забота — это главное, что мы можем дать», — подчеркнула пресс-служба мэрии.

Однако такой выбор подарков оказался спорным. Многие пользователи в соцсетях выразили недовольство, считая, что одеяла — это слишком скромно для людей, переживших войну.

В ответ на критику городские власти пообещали провести масштабные мероприятия на День Победы: парады, концерты и материальные подарки для ветеранов.

Ранее 5-tv.ru с писал о том, какие мероприятия пройдут 23 февраля.