Власти Орла подарили ветеранам ВОВ одеяла на 23 Февраля

Реакция местных жителей на презент оказалась неоднозначной.
Фото: ВКонтакте/Официальная страница администрации Орла/oreladm
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэрия Орла подарила ветеранам Великой Отечественной войны одеяла на День защитника Отечества. Заместители мэра лично посетили трех участников войны — Анатолия Рыбина, Александра Ермишкина и Григория Зинченко, чтобы вручить им одеяла и юбилейные медали в честь 80-летия Победы. Об этом говорится в сообществе администрации в социсети «ВКонтакте»
Этот шаг вызвал в Сети бурю обсуждений. В сообщении городской администрации говорится, что подарки были выбраны как символ внимания к ветеранам.
«Любой подарок будет считаться символическим в сравнении с подарком от наших защитников — их подвигами ради наших жизней. Каждодневное внимание и забота — это главное, что мы можем дать», — подчеркнула пресс-служба мэрии.
Однако такой выбор подарков оказался спорным. Многие пользователи в соцсетях выразили недовольство, считая, что одеяла — это слишком скромно для людей, переживших войну.
В ответ на критику городские власти пообещали провести масштабные мероприятия на День Победы: парады, концерты и материальные подарки для ветеранов.
Ранее 5-tv.ru с писал о том, какие мероприятия пройдут 23 февраля.
- 23 февр
- «О победе»: рэпер SТ выпустил песню ко Дню защитника Отечества
- 23 февр
- Космонавты МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
- 23 февр
- Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
- 21 февр
- Собянин: более 30 тысяч подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 Февраля
- 21 февр
- Пасынок главкома ВСУ устроит автопробег по Австралии с флагом России
- 21 февр
- В Кремле раскрыли планы Путина на День защитника Отечества
- 21 февр
- Вечный огонь в Александровском саду подготовили ко Дню Защитника Отечества
- 19 февр
- Собянин: 23 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно
- 25 февр
- «Есть только два союзника»: как Путин вернул России мощь и суверенность
- 24 февр
- Теперь штраф за несанкционированную торговлю? Лерчек продает носки на улицах Москвы
79%
-0.34 92.02
-0.46
Нашли ошибку?