Космонавты МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер обратились к российским военнослужащим с поздравлениями в честь их профессионального праздника — Дня защитника Отечества. Они пожелали бойцам Вооруженных сил Российской Федерации победить и вернуться домой.

«Мы поздравляем всех военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации с праздником. И желаем вам крепкого здоровья, успехов и вернуться домой с победой. Вы настоящие герои. С праздником», — высказался Горбунов.

Он отметил, что прохождение военной службы — это храбрый шаг тех граждан России, которые готовы доказать свою любовь к Родине, совершив мужественное дело.

Также Вагнер добавил, что бойцы российской армии проходят нелегкую службу для того, чтобы граждане страны могли мирно жить на территории государства.

«Российские воины всегда отличались профессионализмом, отвагой, самоотверженностью и силой духа. И сегодня они снова проявляют свои лучшие качества на полях сражений», — сказал он.

По словам Овчинина, военные охраняют рубежи страны, чтобы обеспечить покой жителей. Такие люди дорожат интересами государства больше, чем личным комфортом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.