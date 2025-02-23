Правительство РФ выделило 44 млрд рублей для выплат жителям Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Причем эти деньги будут выплачивать до полного освобождения Курской области.

Правительство РФ выделит 44 млрд рублей для выплат жителям Курской области

Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

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Тема:
Курская область

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении около 44 миллиардов рублей для выплат жителям Курской области, которые потеряли имущество первой необходимости. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Решение коснется более 112 тысяч жителей Курской области, которые находились в регионе во время действия режима контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации 6 августа 2024 году.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Эти деньги будут перечисляться сверх тех сумм, которые уже получают вынужденные переселенцы. Важно, что выплаты будут продолжаться до полного освобождения Курской области.

Этот шаг, одобренный Путиным еще 5 февраля, направлен на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за конфликта, и призван поддержать их в восстановлении утраченного имущества и улучшении жизненных условий.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Для этих целей в бюджете заложено около 85 миллиардов рублей.

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