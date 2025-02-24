Парни, мотайте на ус: эти пять факторов напрочь убивают женское либидо

Далеко не всегда отсутствие сексуального притяжения говорит о проблемах со здоровьем.

Женское либидо (половое влечение) — величина сложная и нестабильная, и порой одним визитом к доктору его отсутствие не исправить. Более того, зачастую это вовсе не медицинская проблема. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапии, сексолог и кризисный терапевт Елена Толстая. Эксперт утверждает, что сексуальный аппетит женщины напрямую зависит от ее эмоционального состояния, от ряда обстоятельств и внешних факторов, которые на нее влияют.

«Ученые-сексологи достаточно давно пытались выявить те самые факторы, которые проваливают женское либидо в любых ситуациях. И в результате ряда исследований им это удалось. На первом месте — это недовольство собой и своей внешностью. То есть как только вы начинаете себя критиковать и к себе придираться, вы тем самым подаете партнеру сигнал, что вы недостойный, назовем это так, сексуальный объект», — пояснила Толстая.

На второе место специалист поместила важную проблему в отношениях с партнером, а именно недоверие. Если женщина сомневается в светлом будущем со своим избранником, если она подозревает его в измене, симпатии к другой даме или наличии постоянной любовницы, это сказывается на интимной жизни. Порой даже ощущение, что партнер ее не любит, заставляет либидо медленно ползти вниз, либо молниеносно отключаться.

Третьим фактором Толстая назвала обиду. По словам психотерапевта, это одна из основных причин женской сексуальной фрустрации. Когда вы обижены, никакого влечения к источнику негативных эмоций, закономерно, не возникает. Таким образом психика защищается от партнера и пытается его наказать и от него защищается. То есть о сексе не может быть и речи.

«Следующим фактором стало вообще наличие гаджетов или каких-то сообщений в процессе вашей сексуальной жизни. То есть как только вы расслабляетесь, как только вы возбуждаетесь и вдруг, например, партнеру или вам приходит некое сообщение… Психика получает сигнал, что вы не на первом месте, и вы не настолько значимы, и ваше либидо тоже проваливается», — объяснила сексолог.

Как отметила Толстая, каждый последующий раз, когда во время прелюдии, например, гаджеты будут отвлекать от главного дела, либидо будет стремительно снижаться. Ну и пятый фактор — это однообразная сексуальная жизнь. Это тоже имеет очень большое значение. Женская психика привыкает к одному сценарию, и без какой-либо новизны теряет интерес к переживанию этого сценария. Сексуальные центры — в голове, а не в теле. В головном мозге вырабатывается дофамин, и для стабильных «поставок» ему необходимы свежие сюжеты.

Все вышеперечисленное, успокоила Толстая, не означает, что со сниженным эмоционально-психологическим либидо ничего не возможно сделать. Но если вы чувствуете, что больше не хотите партнера, постарайтесь остаться наедине с собой и задаться двумя вопросами. Первый — что вас раздражает в вашей сексуальной жизни и в вашем партнере? Второй — что вас возбуждает? А затем первые постарайтесь устранить из своей жизни, а вторые — привнести.

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