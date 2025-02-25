Шесть летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Почему командиры экипажей приняли это решение?

Шесть самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта города.

«На 10:30 25.02.2025 экипажами шести бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сочи уже третий день подряд идет снегопад. Из-за этого снизилась видимость до 500 метров. Таких погодных условий не наблюдалось уже больше десяти лет.

Аэропорт в Сочи продолжает обслуживание пассажиров. Однако, подчеркнули в воздушной гавани, возможны задержки из-за позднего прибытия самолетов. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал.

Как уже сообщалось про погоду в Сочи. В частности, на дорогах гололедица, из-за чего на трассах скопились десятки машин, образовались многокилометровые заторы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Синоптики сообщили, что циклон в регионе не отступит минимум до среды, 26 февраля.

В понедельник, 24 февраля, снежная лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». В зоне ЧП находились трое человек, два туриста вышли на связь, но не могут своими силами выбраться оттуда. О третьем ничего неизвестно. К месту происшествия выехали спасатели.

Сотрудники МЧС искали туристов на протяжении всей ночи. В результате удалось спасти двух экстремалов, их передали врачам. При этом о третьем спортсмене ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Нью-Йорк — Нью-Дели направили в Рим из-за возможной угрозы безопасности. Авиакомпания получила электронное письмо с предупреждением о взрыве.