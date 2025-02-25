«Ледяной плен»: Сочи переживает последствия сильных снегопадов

Несмотря на бушующую непогоду, спасатели Розы Хутор вызволили двух сноубордистов из-под сошедшей лавины.

В центре внимания — история спасения двух сноубордистов, которые оказались в ловушке после схода лавины в Сочи. Любителей фрирайдинга — съезда с необорудованных горнолыжных спусков — сотрудники МЧС, несмотря на непогоду, искали всю ночь. Сейчас спортсменов передали врачам курорта. При этом о третьем экстремале, который был с ними до сих пор ничего не известно.

Непогода в Краснодарском крае бушует вторые сутки. Из-за сильнейших снегопадов авиарейсы отправляются с большим опозданием. Пассажиры самолета в Новосибирск ждут уже почти сутки, борт отправится не раньше 10:30 утра.

На дорогах гололедица — на трассах скопились десятки машин, образовались многокилометровые заторы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Синоптики сообщили, что циклон в регионе не отступит минимум до среды.