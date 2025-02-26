Лавров предупредил о рисках расселения палестинцев по соседним государствам

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Лавров: расселение палестинцев — бомба замедленного действия

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Заявление глава МИД РФ делал в ходе рабочего визита в Катар.

В ходе визита в Катар министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул ключевой вопрос палестино-израильского конфликта — создание независимого палестинского государства. РФ и Катар единодушны в поддержке этой инициативы, однако Лавров предостерег от попыток заменить это решение расселением палестинцев по соседним государствам.

По словам Лаврова, игнорирование двухгосударственного решения и попытки затормозить его реализацию неизбежно ведут к дальнейшей эскалации напряженности и долгосрочной нестабильности.

«Если будут предприняты попытки „замотать“ решения СБ ООН и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по регионам, это лишь заложит бомбу замедленного действия, как это бывало не раз за долгие десятилетия игнорирования требований о двухгосударственном решении», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе своего визита в Доху. Лавров передал эмиру приветы от президента России Владимира Путина и пригласил его посетить Москву. В ответ эмир сообщил, что намерен приехать в Россию 17 апреля.

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