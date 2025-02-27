Вслед за сыном: на мать P. Diddy подали в суд

Женщину обвиняют в мошенничестве.

Соучредитель Bad Boy Entertainment Кирк Берроуз выступил с обвинениями в адрес Дженис Смоллс Комбс, матери продюсера Шона Комбса (сценический псевдоним — P. Diddy). О наличии искового заявления сообщило ознакомившееся с документом издание Rolling Stone.

Бывший совладелец лейбла сообщил, что мать продюсера и рэпера скрывала свою роль в лишении его законной доли в компании вплоть до текущего момента.

«Смоллс тщательно поддерживала видимость честности, изображая из себя невинного наблюдателя, в то время как за кулисами организовывала финансовое и профессиональное падение истца», — пояснил свою позицию Берроуз в поданном заявлении.

По воспоминаниям Кирка, в 1996 году его заставил подписать невыгодный контракт на отказ от собственности ворвавшийся в кабинет Шон Комбс, вооруженный битой. Затем мать Комбса Дженис на словах корила сына и поддерживала коллегу, но в действительности не только ничего не сделала ради справедливости, но и была, на самом деле, инициатором ситуации.

Берроуз уже подавал в суд на самого P. Diddy по аналогичной претензии, но так ничего и не получил. Сейчас Кирк снова требует компенсировать ущерб в размере стоимости его собственности или возврата доли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат P. Diddy отказался вести дело рэпера.