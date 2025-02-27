Вслед за сыном: на мать P. Diddy подали в суд
Бизнесмен Берроуз подал иск на мать Шона Комбса
Фото: www.globallookpress.com/Imagespace
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Женщину обвиняют в мошенничестве.
Соучредитель Bad Boy Entertainment Кирк Берроуз выступил с обвинениями в адрес Дженис Смоллс Комбс, матери продюсера Шона Комбса (сценический псевдоним — P. Diddy). О наличии искового заявления сообщило ознакомившееся с документом издание Rolling Stone.
Бывший совладелец лейбла сообщил, что мать продюсера и рэпера скрывала свою роль в лишении его законной доли в компании вплоть до текущего момента.
«Смоллс тщательно поддерживала видимость честности, изображая из себя невинного наблюдателя, в то время как за кулисами организовывала финансовое и профессиональное падение истца», — пояснил свою позицию Берроуз в поданном заявлении.
По воспоминаниям Кирка, в 1996 году его заставил подписать невыгодный контракт на отказ от собственности ворвавшийся в кабинет Шон Комбс, вооруженный битой. Затем мать Комбса Дженис на словах корила сына и поддерживала коллегу, но в действительности не только ничего не сделала ради справедливости, но и была, на самом деле, инициатором ситуации.
Берроуз уже подавал в суд на самого P. Diddy по аналогичной претензии, но так ничего и не получил. Сейчас Кирк снова требует компенсировать ущерб в размере стоимости его собственности или возврата доли.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат P. Diddy отказался вести дело рэпера.
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