«Мы неоднократно предупреждали»: Россия ответит на санкции со стороны Японии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 54 0

Посол Ноздрев: Россия не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций

Посол РФ предупредил об ответе Москвы на антироссийские санкции Токио

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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В январе Токио ввел 25-й покет ограничительных мер в отношении РФ.

Москва намерена предпринять ответные действия Токио на 25-й антироссийский пакет санкций. Об этом сообщил посол РФ в Японии Николай Ноздрев агентству РИА Новости.

По его словам, введенные последние ограничения показали приверженность Страны восходящего солнца антироссийскому курсу. Тот шаг, который предпринял премьер-министр государства Сигэру Исиба, лишний раз демонстрирует «недальновидность японского официоза».

«Что касается наших контрмер, то мы неоднократно предупреждали Токио: враждебные действия в любом случае не останутся без реакции. При этом мы не стремимся „играть на публику“ и избегаем формального подхода по принципу „ответ ради ответа“. Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям. Целый ряд шагов на этом направлении уже сделан и, безусловно, такая работа будет продолжена», — заявил он.

Последний пакет санкций был введен Японией еще в январе. Под ограничения попали 11 физических и 29 юридических лиц РФ, а также три российских банка. Для 22 организаций был запрещен экспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Южная Корея собирается ослабить санкции против России и Белоруссии.

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