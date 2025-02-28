Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» победила на фестивале ORIGINAL+

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 30 0

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» победил на фестивале ORIGINAL+

комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» стала победителем на фестивале Original

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Из всех спецэффектов в фильме 70% выполнены с помощью виртуальных технологий.

Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» режиссера Александра Фомина стала победителем на IV фестивале художественного контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Картина одержала победу в новой номинации «Инновация» благодаря тому, что во время ее создания на 70% среди всех спецэффектов использовалась технология Virtual Production. Это позволило команде не столько воссоздать на экране красочный и фантастический мир, но и воплотить саму идею фильма.

Сюжет заключается в том, что главный герой по имени Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, но счастья ему это не приносит, остается только мечтать о прекрасном будущем, где он живет в прекрасном особняке на берегу моря, а рядом с ним красивая девушка.

Однако герой впадает в кому и оказывается в пространстве, где есть всего два пути: рай или ад. Но Даня хочет вернуться в мир живых, а пока проводит время в баре «Дорогая, я больше не перезвоню».

Благодаря технологии LED-экранов удалось создать восемь виртуальных локаций. Каждая из них отсылает к работам великих художников — Ван Гога, Босха, Хокни — и воплощает собой сознание персонажа.

Другая особенность кинокартины заключается в том, что реальные актеры взаимодействуют с цифровыми элементами. Около 40 статистов с помощью технологий были превращены в трехмерную массовку. Это позволило создать эффект синхронности между реальностью и симуляцией.

Помимо этого, съемка проводилась в нескольких павильонах одновременно. Восемь виртуальных локаций реализовали в параллельных студиях, благодаря этому актеры смогли перемещаться между сценами без перерывов. Это позволяло артистами ощущать себя внутри изменяющегося мира главного героя.

В главных ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце и Евгения Добровольская, для которой эта роль стала последней в жизни. На экраны кинотеатров фильм выйдет 6 марта. В прокат его выпускает дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (вхо­дит в хол­динг «На­ци­о­наль­ная Ме­диа Груп­па»). Картина создана компанией ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке НМГ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фильм об Александре Невском получил премию «Знание»

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