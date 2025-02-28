Сергей Собянин: модернизация московских поликлиник почти завершена

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 32 0

Пять поликлиник открывают свои двери для москвичей после реконструкции

+ Сергей Собянин: модернизация московских поликлиник почти завершена

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Программа реконструкции выполнена на 85%.

Три поликлиники в районе Печатники, Гольяново и Дмитровский уже принимают пациентов. Еще две в районе Митино и Зеленограде встретят первых посетителей 3 марта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

«Это не просто обновление зданий — это переоснащение и создание современной среды, чтобы прийти на прием было легко, а получить помощь — быстро и комфортно», — отметил мэр.

На данный момент все модернизированные медицинские учреждения соответствуют новому стандарту. В новых поликлиниках москвичи могут записаться к необходимому именно им специалисту — от терапевта и кардиолога до хирурга и гастроэнтеролога — напрямую.

Мэр Москвы также обещает россиянам в медучреждениях качественное оборудование, комфортные помещения и, кроме того, доступ к электронной медицинской карте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира. С 2011 года в столице России было установлено 478 тысяч приборов на улице. А количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой достигло 2,3 тысячи.

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Сергей Собянин: модернизация московских поликлиник почти завершена

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