Неожиданные параллели: в чем сходство российского и китайского менталитетов

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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ Эксклюзив 47 0

В Москве представили Кантонскую оперу «Месть фантома»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Труппа из Китая впервые представила Кантонскую оперу «Месть фантома» в России.

Россия и Китай — две огромные и древние страны, с культурой, традициями и менталитетом, которые порой кажутся абсолютно разными. Однако, между ними все же существуют схожие черты. В чем же заключается эта удивительная параллель, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере Кантонской оперы «Месть фантома».

«Объединяет любовь. Приехав сюда, я сразу ощутил, что Россия — наш друг. По тому хорошему отношению к нам, артистам. Дружелюбная атмосфера любви. Любви к сцене, к своему делу. Я вижу это. Мы также, как и вы любим свое дело, любим театр. Здесь все похоже», — поделился мыслями актер Чан Хун Чун.

По мнению артиста, умением вкладываться в любимое дело может похвастаться не каждый. Российские и китайские актеры смогут сосуществовать вместе на одной сцене как раз из-за схожего отношения к своей работе. С Чан Хун Чун также солидарна и продюсер Тан Кунгпик.

«Мы все любим жизнь и свое дело. Это нам помогает в жизни: наши спектакли смотрят, нами интересуются. Благодаря культурному обмену китайцы лучше будут понимать русскую культуру и смогут познакомить русских с нашей культурой. Это очень здорово», — рассказала артистка.

Китайская труппа также поделилась и впечатлениями о России. Оказалось, что артисты задолго до приезда уже были знакомы с нашей культурой. По-особенному отметили Константина Станиславского и его видение театральных постановок.

«Первое, что приходит в голову в размышлениях о России — это Станиславский. И кажется больше ничего и не знаем. Но конечно, же есть еще много российских скульптур, которые мы видели. А также памятники, которые нам знакомы по фотографиям. Я даже бывал в Санкт-Петербурге и своими глазами видел великолепное сияющее прошлое России», — добавил профессор Юэнь Сиу Фай.

По словам режиссера и сценариста «Месть фантома», Россия обладает большим количеством ресурсов и благ, а русский народ по-особенному силен.

Актриса Люнг Джеки убеждена, что искусство можно видеть по-разному, но схожесть в российском и китайском менталитетах позволяют воспринимать картину под одним углом.

«Я думаю, что искусство — это общий язык, который мы все можем понять, и я считаю, что очень важно, чтобы мы, китайские и русские артисты, чаще собирались вместе и представляли друг другу свои традиционные виды искусства, потому что мы можем учиться друг у друга, хотя и говорим на разных языках», — рассказала артистка.

Таким образом, Россия и Китай, несмотря на расстояние и языковой барьер, находятся в постоянном культурном диалоге, в котором очевидны не только различия, но и общие ценности.

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