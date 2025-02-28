«Никто не обнимает»: экс-супруга простила рэперу Птаху

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 23 0

Лана Реутова вновь стала женой Птахи

«Никто не обнимает»: Лана Реутова снова вышла замуж за Птаху

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Лана Реутова сжалилась над бывшим мужем.

Разорвавшие отношения три года назад модель Лана Реутова и рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, вновь стали супругами. О любовной драме рассказывает Starhit.

«Я голодный, хожу в мятом, меня никто не обнимает. Привык спать рядом с тобой», — совсем недавно признавался экс-супруге страдавший от разлуки Птаха.

Однако одиночество музыканта не продлилось долго. Он все-таки сумел добиться возращения расположения со стороны возлюбленной.

«Сколько же было истерик, сколько слез, горечи, обиды, разочарования, в какой-то момент даже нежелания жить. А после измен еще и это ужасное недоверие к человеку, которое сжирало меня изнутри…» — откровенно говорила на момент развода Реутова.

Судя по возобновлению брачного союза, недоверие к мужу, который, по мнению модели, изменил ей, преодолеть удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Птаха назвал главное достижение в своей жизни.

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«Никто не обнимает»: экс-супруга простила рэперу Птаху

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