«Никто не обнимает»: экс-супруга простила рэперу Птаху

Лана Реутова сжалилась над бывшим мужем.

Разорвавшие отношения три года назад модель Лана Реутова и рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, вновь стали супругами. О любовной драме рассказывает Starhit.

«Я голодный, хожу в мятом, меня никто не обнимает. Привык спать рядом с тобой», — совсем недавно признавался экс-супруге страдавший от разлуки Птаха.

Однако одиночество музыканта не продлилось долго. Он все-таки сумел добиться возращения расположения со стороны возлюбленной.

«Сколько же было истерик, сколько слез, горечи, обиды, разочарования, в какой-то момент даже нежелания жить. А после измен еще и это ужасное недоверие к человеку, которое сжирало меня изнутри…» — откровенно говорила на момент развода Реутова.

Судя по возобновлению брачного союза, недоверие к мужу, который, по мнению модели, изменил ей, преодолеть удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Птаха назвал главное достижение в своей жизни.