«Гадкий утенок»: Виктория Боня рассказала, как себя ощущала до популярности

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 31 0

Виктория Боня призналась, что в детстве чувствовала себя гадким утенком

«Гадкий утёнок»: Виктория Боня рассказала, кем была до славы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер прошла непростой путь, чтобы достичь успеха.

Блогер и телеведущая Виктория Боня поделилась подробностями своего прошлого. Она призналась, что не всегда чувствовала себя красивой.

«В детстве я часто чувствовала себя „гадким утенком“. Не потому, что я была слабой или неинтересной, а потому, что чувствовала себя не такой, как все», — рассказала она в личном блоге.

Боня также вспомнила самые трудные периоды в своей жизни, когда в нее никто не верил. Сложные моменты, по признанию знаменитости, наметили ей маршрут к успеху.

«Гадкий утенок не остался утенком. Он стал лебедем — не потому, что изменился, а потому, что нашел свое место, где его красота и сила раскрылись», — так блогер подвела итог процессу становления своей личности.

Боня пожелала всем подписчикам не стараться подстроиться под окружение, а найти свое место в обществе. Поклонники в комментариях с пониманием отнеслись к словам Виктории и поддержали ее в последующих начинаниях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня решила помириться с телеведущей Ксенией Бородиной.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп

Последние новости

8:39
Какая вы кошка по знаку зодиака — гороскоп
8:20
Над регионами России сбили 48 украинских беспилотников за ночь
8:08
«Трескучие морозы»: холода окутают большую часть России в начале марта
7:49
«Гадкий утенок»: Виктория Боня рассказала, как себя ощущала до популярности
7:28
«Захотелось вернуться к естественному телу»: Погребняк раскрыла детали последней пластики
7:12
Джастин Бибер плачет при любом упоминании P. Diddy: «Сложно справиться с ситуацией»

Сейчас читают

США больше не будут бездумно выписывать чеки Украине на конфликт с РФ — Белый дом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год