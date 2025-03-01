«Слабое существо»: Мария Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме

Деловая встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля обернулась скандалом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила перепалку между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским со сценой из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам одноименной повести писателя Михаила Булгакова.

Захарова выложила в своем Telegram-канале небольшой фрагмент из картины с подписью: «28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет».

В той сцене профессор Преображенский отчитывает Шарикова, говоря, что тот стоит на низшей ступени развития.

«Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо», — обращается Преображенский к плоду своей экспериментальной операции.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Несмотря на деловую направленность, она завершилась скандалом.

Телеканал Fox News передавал, что Трамп буквально выставил Зеленского из Овального кабинета, так как тот, по его мнению, во время разговора проявил к нему неуважение. Также не состоялось намеченное подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский президент покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Марко Рубио о том, что конфликт на Украине мог завершиться за считанные дни. Президент США заявлял, что Киев так и не отчитался о выделенных страной суммах.