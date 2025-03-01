Президент Соединенных Штатов заявлял, что Киев так и не отчитался о выделенных страной суммах.

Конфликт на Украине, продолжающийся уже более трех лет, мог бы подойти к концу за «два-три-четыре дня», если бы не снабжение вооружением, которое производил Вашингтон по просьбам Киева во время первого президентского срока американского главы Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Президент Трамп так и сделал. Он предоставил им оружие, часть его, большую часть, которая была использована в начале этой войны. И если бы этого оружия не было на их складах, эта война могла бы закончиться очень быстро, за два-три-четыре дня», — прокомментировал ситуацию политик.

До этого государственный секретарь страны говорил, что Вашингтону необходимо постоянно поддерживать диалог с Москвой, несмотря на возникающие противоречия и возможные недопонимания с обеих сторон, так как Россия, по его мнению, та сила на мировой арене, с которой невозможно не считаться.

Пентагон неоднократно снабжал Украину опасным оружием, а также передавал Киеву пакеты военной помощи с денежными средствами под покровительством администрации прошлого президента США Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Главы государств не смогли договориться, вступив в перепалку из-за поведения главы киевского режима, которое Дональд Трамп счел неуважительным.

Также президент Соединенных Штатов требовал выяснить, куда пропала половина из 350 миллиардов долларов выделенных страной на помощь Украине. Политик хотел рассмотреть полный отчет Киева по данным средствам.