В Европарламенте призвали ЕС усилить независимость от США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 319 0

Депутат ЕП Штрак-Циммерманн: Европа должна усилить независимость от США

В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США

Фото: www.globallookpress.com/Vuk Valcic

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Европейцы должны «показать зубы» и поддержать Украину.

Европа должна усилить свою независимость от США. Об этом заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По ее словам, Евросоюз должен «показать зубы», заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль в мире.

Штрак-Циммерманн предложила выпустить облигации, с помощью которых Евросоюз смог бы инвестировать в добычу редкоземельных металлов на Украине и таким образом помочь ей. Однако для этого Евросоюз и Украина должны заключить соглашение.

В этот же день министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс заявила, что уходит в отставку после решения премьер-министра страны Кира Стармера уменьшить помощь другим государствам ради повышения расходов на оборону.

Доддс пояснила, что не согласна с решением Стармера и считает его аналогичным действиям президента США Дональда Трампа, который в восемь раз сократил присутствие Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине.

Также Доддс заявила, что хоть Стармер и пообещал оставить поддержку сектора Газа, Судана и Украины, она уверена, что премьер-министр не сможет выполнить данное обещание.

Ранее французский политолог Филипп де Вель в комментарии 5-tv.ru заявил, что европейские страны, которые осмелятся поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского после его стычки с Дональдом Трампом в Белом доме, окажутся в западне и на грани глубокого экономического кризиса.

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