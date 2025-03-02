Пентагон заявил о планах направить на границу с Мексикой около пяти тысяч военных

Трамп приступил к выполнению своего плана по борьбе с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком.

США направят на границу с Мексикой около пяти тысяч военных, в том числе механизированную пехотную группу и батальон армейской авиации с вертолетами UH-60 Black Hawk для командования и медицинской эвакуации. На рубежи также отправятся вертолеты CH-47 Chinook, предназначенные для перевозки тяжелых грузов. Информацию об укреплении границ разместила пресс-служба Пентагона на официальном сайте ведомства.

«Пентагон развертывает Stryker Brigade Combat Team и General Support Aviation Battalion на юго-западной границе, ускоряя усилия по выполнению директивы президента Дональда Трампа об усилении военной поддержки в обеспечении безопасности границы США и Мексики», — сказано в заявлении.

Представитель американского оборонного ведомства Шон Парнелл отметил, что военнослужащие прибудут на южную границу страны в течение нескольких недель. Их цели соответствуют объявленной президентом войне нелегальной иммиграции и наркотрафику. В связи с данными мерами Мексика получила месячную отсрочку от введения пошлин со стороны США.

На днях стало известно, что Штаты готовы к военным действиям, если соседнее государство не выполнит все требования, касающиеся границ. Об этом заявлял министр обороны США Пит Хегсет. Американские журналисты, обсуждая ситуацию, подчеркивали, что мексиканские власти были «шокированы и возмущены» действиями Вашингтона.

Кроме того, в начале февраля Дональд Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Этими ограничениями президент надеется нарушить поток опиоида фентанила, а также мигрантов через границу. В числе 200 новых указов, подписанных Трампом, есть и введение чрезвычайного положения на мексиканском рубеже и внесение наркокартелей в список террористических организаций.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский журналист Такер Карлсон заявил о продаже Украиной оружия наркокартелям.