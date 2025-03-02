В Подмосковье на складе пластиковой продукции вспыхнул крупный пожар

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 33 0

По предварительной информации, пламя распространилось на площади в 3 300 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В деревне Большое Буньково в Московской области вспыхнул крупный пожар на складе с пластиковой продукцией. Об этом сообщили в МЧС России.

«В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 3 300 квадратов», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, для ликвидации пожара задействованы 45 сотрудников и десять единиц техники. Силы и средства наращиваются.

К слову, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелось здание бывшего Калинкинского пивоваренного завода, также известного как Пивоваренный завод имени Степана Разина. Пламя появилось сначала на пятом этаже, после чего перекинулось на четвертый, пострадал центр игры в лазертаг.

Комплекс зданий и сооружений пивоваренного завода близ набережной Обводного канала является объектом культурного наследия регионального значения. Предприятие было основано в 1875–1876 годах и работало до 2009-го. Сейчас на территории располагается технопарк «Степан Разин» и деловой центр, кроме того, помещения снимают множество арендаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, волонтер пострадал при пожаре в приюте для животных в Свердловской области.

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