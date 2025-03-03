Зеленский заявил о готовности подписать с США сделку по полезным ископаемым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Президент Украины считает, что может спасти свои отношения со Штатами после перепалки в Белом доме.

Зеленский заявил о готовности подписать с США сделку по полезным ископаемым

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Киев готов подписать с Вашингтоном соглашение по минеральным ресурсам. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите по европейской безопасности и украинскому конфликту, который прошел в Лондоне.

«По-прежнему готов подписать предложенную сделку с США по поставкам полезных ископаемых, когда США также будут к этому готовы», — заявил он.

Глава Незалежной также считает, что может восстановить отношения с Соединенными Штатами после перепалки в Овальном кабинете Белого дома, но лишь при условии, что переговоры сторон продолжатся вдали от лишних глаз — в закрытом формате. Он назвал неправильным делать подобные встречи полностью открытыми.

Зеленский добавил, Украина и США связаны достаточно крепкими отношениями с начала конфликта на территории его страны. Поэтому, полагает он, Штаты не смогут прекратить помогать Украине.

Судьба сделки оставалась под вопросом после провальных переговоров Дональда Трампа и Зеленского, которые прошли 28 февраля и кончились раньше запланированного срока. В ходе обсуждения насущного вопроса украинский лидер вспылил в ответ на претензию о недостаточной благодарности США. Последовавший диалог с Трампом перерос в перепалку, по итогам которой тот обвинил Зеленского в неуважении к Штатам и «играх с третьей мировой войной».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме заявили об отказе Зеленского от прекращения огня на Украине.

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