Сергей Собянин: рекордные 26 миллионов туристов посетили Москву в 2024 году

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 15 0

Рекордные 26 миллионов туристов посетили Москву в 2024 году

Сергей Собянин: рекордные 26 миллионов туристов посетили Москву в 2024 году

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Это на 3% больше, чем в 2019-м — самом успешном для мировой туристической отрасли.

Рекордные 26 миллионов туристов посетили Москву в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Это на три процента больше, чем в самом успешном для мировой туристической отрасли 2019-м», — отметил мэр Москвы.

Треть внутреннего турпотока — это гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17–18 процентов составляют туристы из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Чаще стали выбирать Москву для поездок граждане Китая и стран Ближнего Востока.

Гостей привлекают исторический центр города и благоустроенные парки, а также ВДНХ. Кроме того, турпоток стимулируют яркие фестивали и международные деловые события.

В 2024 году трех-, четырех- и пятизвездочные отели столицы в среднем были заняты на 78 процентов, а во время проведения масштабных мероприятий этот показатель мог превышать 90 процентов.

От туристической отрасли в бюджет столицы дополнительно поступит 225 миллиардов рублей. Средства помогут сделать город еще комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей, добавил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как парки Москвы заботятся о дикой природе.

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