Юридические последствия попыток изъять замороженные активы России с целью их передачи Украине будут иметь серьезные судебные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что в последнее время на Западе наблюдается рост подобных идей. По мнению Пескова, рациональные мнения тех, кто призывает к переосмыслению ситуации и предупреждает о рисках разрушения доверия инвесторов, стали редкостью.

«Мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», — сказал Песков.

Таким образом, российские власти рассматривают инициативы, связанные с изъятием активов, как угрозу не только национальным интересам, но и как потенциальный удар по международной правовой системе и инвестиционному климату в целом.

Подобные действия могут вызвать отрицательную реакцию не только со стороны России, но и со стороны международных юридических организаций. Песков подчеркнул, что такие инициативы часто противоречат нормам международного права.

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