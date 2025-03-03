Песков предупредил о последствиях передачи замороженных активов РФ Киеву

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 43 0

Он отметил, что в последнее время на Западе наблюдается рост подобных идей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юридические последствия попыток изъять замороженные активы России с целью их передачи Украине будут иметь серьезные судебные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Он отметил, что в последнее время на Западе наблюдается рост подобных идей. По мнению Пескова, рациональные мнения тех, кто призывает к переосмыслению ситуации и предупреждает о рисках разрушения доверия инвесторов, стали редкостью.

«Мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», — сказал Песков.

Таким образом, российские власти рассматривают инициативы, связанные с изъятием активов, как угрозу не только национальным интересам, но и как потенциальный удар по международной правовой системе и инвестиционному климату в целом.

Подобные действия могут вызвать отрицательную реакцию не только со стороны России, но и со стороны международных юридических организаций. Песков подчеркнул, что такие инициативы часто противоречат нормам международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Непредсказуемое начало весны: финансовый гороскоп на март 2025

Последние новости

14:59
«Просто растерзали»: мать Елены Блиновской прокомментировала приговор блогеру
14:44
Песков предупредил о последствиях передачи замороженных активов РФ Киеву
14:40
Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым
14:26
На ореховском направлении ликвидирована группа пехоты ВСУ
14:16
Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима
14:12
Умер на глазах у жены: ушел из жизни автор хитов Долиной и Кобзона

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год