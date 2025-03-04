В Махачкале из-за падения наледи на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

СУ СК: причиной падения глыбы на женщину с ребенком в Махачкале стала халатность

В Махачкале из-за падения наледи на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Имранова Патимат

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Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия.

Уголовное дело возбудили по факту падения наледи с крыши дома в Махачкале на женщину с ребенком. Соответствующее заявление сделала пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан на странице в Telegram-канале 3 марта.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов», — рассказали в ведомстве.

По информации, представленной в сообщении, на данный момент инцидент проходит по статье о халатности.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие уже доставлены в больницу, где получают всю необходимую медицинскую помощь. Более того, россиян предупредили об опасности изменчивых погодных условий и призвали организовывать плановые работы по чистке крыш.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на женщину, которая шла по улице Алибекова в Кировском районе города Махачкалы с ребенком на руках, упала ледяная глыба, в результате чего пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму.

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