Проект «Зима в Москве» позволил бизнесу заявить о себе и повысить продажи

Столичный бизнес активно поддержал масштабный городской проект «Зима в Москве». Так, он не только стал крупным праздником, но и предложил широкие возможности и меры поддержки для предпринимателей. Например, маркет волшебства проекта «Сделано в Москве» объединил более 500 производителей и разместил свои площадки на семи туристических улицах столицы, среди которых Арбат, Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественка, а также Тверской бульвар, Столешников переулок и Болотная площадь. Каждый павильон стал настоящим арт-объектом — это красный и белый вязаные шары, мини-вокзал, коробка игрушек, коробка конфет, огромный подарок. В них можно было приобрести одежду, аксессуары, косметику, детские игрушки, товары для дома, продукты питания и многое другое.

Одним из самых привлекательных для гостей стал флагманский павильон на Болотной площади, где проходили мастер-классы, модные показы и ледовые шоу, а также курсировал волшебный поезд. За время работы маркет волшебства посетили 570 тысяч человек, а московские бренды продали свыше 50 тысяч товаров. 10 процентов выручки участников маркета направили в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!»

В рамках проекта «Заходи на огонек!» более 700 организаций из разных сфер, например общественного питания, индустрии красоты, торговли и образования, сделали горожанам и туристам свыше 900 предложений: от скидок и бонусов до бесплатных мастер-классов, гастрономических дегустаций, спектаклей и спортивных занятий. Воспользовались ими более шести тысяч человек.

Праздничное настроение в Москве помогали создавать бизнесмены, украсившие фасады, витрины и входы своих организаций. Этому способствовали три специальные меры поддержки, заработавшие в столице в этот сезон. За ними обратились более 5,3 тысячи предпринимателей. Например, с помощью гранта на оформление 100 первым предпринимателям владельцы бизнеса смогли компенсировать часть затрат на украшение своих площадок.

Кроме того, был проведен конкурс на лучшее праздничное оформление. Общий призовой фонд составил 700 миллионов рублей. А творческие коллективы, дизайнеры и все желающие в возрасте старше 18 лет смогли проявить свои таланты в конкурсе на лучший проект праздничного и тематического оформления нежилого объекта.

С 26 по 29 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась II Московская неделя красоты — одно из крупнейших событий проекта. За четыре дня его посетили более 60 тысяч человек, а свою продукцию представили 600 российских компаний, из которых 384 — московские. Одним из самых популярных объектов выставки стал стенд «Сделано в Москве», оформленный в виде адвент-календаря.

Жители столицы активно формировали афишу проекта «Зима в Москве». Всего получили 529 заявок на проведение мероприятий от физических лиц и представителей бизнеса. Чаще всего это были мастер-классы (63 процента), концерты и шоу-программы (15 процентов), лекции и семинары (14 процентов), а также экскурсии (восемь процентов). Каждое пятое мероприятие состоялось в Центральном административном округе, а 80 процентов — прошли в других округах.

Проект «Зима в Москве» не только позволил бизнесу заявить о себе и повысить продажи, но и стал настоящим зимним праздником. Всего мероприятия привлекли почти 30 миллионов жителей и гостей города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года.