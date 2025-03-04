Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

С марта по май жителям и гостям столицы предлагают прогуляться по популярным маршрутам прошлых лет.

Более тысячи бесплатных экскурсий по районам Москвы проведут до конца года

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

В столице начался ежегодный цикл экскурсий в рамках программы «Мой район». Он продлится до конца года и объединит свыше тысячи обзорных прогулок. Почти треть из них пройдут по новым маршрутам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В 2024-м к серии таких экскурсий присоединились порядка 25 тысяч человек. В этом сезоне москвичей и туристов познакомят с историей более 100 районов города», — отметила Наталья Сергунина.

С марта по май жителям и гостям столицы предлагают прогуляться по популярным маршрутам прошлых лет. Опытные гиды расскажут о достопримечательностях разных районов, среди которых Люблино, Зюзино, Царицыно, Хамовники, Раменки и Останкинский.

С июня всех желающих ждут новые экскурсии. Одну из них организуют по Ховрину. Участники увидят усадьбу Грачевка, построенную в конце XIX века. В свое время здесь бывали композитор Петр Чайковский и поэт Валерий Брюсов.

Другой маршрут посвятят району Северное Измайлово. Он пролегает вдоль Сиреневого бульвара, который входит в число самых протяженных бульваров столицы. Горожане и туристы посетят «Аллею героев спорта» и увидят памятник первому искусственному спутнику Земли.

Цикл экскурсий подготовили при поддержке проекта «Гуляем по Москве». Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте.

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордные 26 миллионов туристов посетили Москву в 2024 году.

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