Не только добавка к кофе: зачем нужна корица

Специю стоит употреблять регулярно.

Корица — это настоящий кладезь полезных веществ, который веками использовался не только в кулинарии, но и в медицине. В чем же заключаются основные ее преимущества для здоровья и как правильно добавлять эту специю в свой рацион? Об этом рассказала URA.RU нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина.

История корицы: от древности до современности

Корица известна человечеству более четырех тысяч лет. В Древнем Египте она использовалась не только в пище, но и в процессе мумификации и в религиозных обрядах. В Библии корица упоминается как ценный дар. В античные времена финикийцы торговали этой специей, скрывая ее происхождение от остального мира, а в Средневековье она стоила больше золота, став символом высокого статуса. Лишь в XVI веке португальцы открыли источник корицы на Шри-Ланке, что значительно снизило ее цену.

Корица: богатство витаминов и минералов

Корица — это не только ароматная добавка, но и источник множества полезных веществ. В ее составе — витамины группы B, витамин C, кальций, магний, калий и марганец. Однако главным активным компонентом является коричный альдегид, который придает специи характерный запах и оказывает на организм целый ряд благоприятных воздействий.

Кроме того, корица является мощным антиоксидантом, превосходя по активности даже чеснок и орегано. Она помогает организму бороться с окислительным стрессом и защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Преимущества для здоровья

1. Поддержка уровня сахара в крови

Один из самых известных эффектов корицы — это ее способность стабилизировать уровень сахара в крови. Специя помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину, что особенно важно для людей с диабетом второго типа. Регулярное потребление корицы замедляет расщепление углеводов и предотвращает резкие скачки глюкозы после еды.

2. Поддержка сердца и сосудов

Корица помогает снизить уровень «плохого» холестерина, улучшая обмен веществ. Благодаря высокому содержанию калия и магния, она нормализует давление и укрепляет сердечную мышцу.

«Благодаря фитостеролам в составе корица регулирует обмен холестерина в организме, снижает уровень „плохого“ холестерина, защищает от развития сердечно-сосудистых катастроф», — рассказала Сергунина.

3. Противовоспалительные свойства

Активные вещества корицы снижают воспаление, улучшая иммунитет и помогая организму бороться с хроническими заболеваниями. Эта специя особенно полезна при заболеваниях суставов и воспалениях.

4. Улучшение когнитивных функций

Корица стимулирует мозговую активность, улучшая память, внимание и концентрацию. Также регулярное ее употребление может снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

5. Противомикробное действие

Специя активно борется с бактериями и грибками, что делает ее отличным средством для профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунной системы.

6. Поддержка пищеварения

Корица способствует улучшению работы кишечника, регулирует обмен веществ и помогает выводить токсины. Она также обладает противодиарейным действием и улучшает функцию печени.

Корица для кожи

Корица также находит свое применение в косметологии. Маски и скрабы с корицей улучшают кровообращение и стимулируют регенерацию клеток. Кроме того, благодаря своим антимикробным свойствам, специя помогает бороться с акне и другими воспалительными процессами на коже.

Кто не должен употреблять корицу?

Несмотря на все ее полезные свойства, корица имеет и противопоказания. В некоторых случаях, например, при избыточном употреблении, она может быть вредна для печени и почек. Людям с аллергией, а также тем, кто принимает препараты для разжижения крови, следует быть осторожными с этой специей. Женщинам в положении и детям до четырех лет лучше избегать излишнего потребления корицы.

«Корицу также не стоит употреблять в больших количествах во время беременности — так как она может снижать тонус гладкой мускулатуры. Однако при повышенном тонусе матки в первом триместре корица может оказать благотворный терапевтический эффект», — предупредила нутрициолог.

Как правильно использовать корицу?

Чтобы получить максимальную пользу от корицы, достаточно добавлять ее в пищу небольшими порциями — не более половины чайной ложки в день. Она прекрасно сочетается с кашами, йогуртами, выпечкой, а также является отличной добавкой для чая или кофе.

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