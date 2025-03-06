Пешеходы напряглись: власти Петербурга рекомендовали не торопиться со стартом сезона самокатов

В Петербурге на две недели раньше обычного готовы открыть сезон самокатов. Они сегодня появились на улицах северной столицы. Вот только прокатиться пока нельзя. Городские чиновники посоветовали компаниям, которые занимаются прокатом, повременить. Погодные условия еще не те. С тревогой открытия сезона ждут пешеходы. Возможно, их защитят новые ограничения. Какие — узнал корреспондент «Известий» Александр Сергеев.

Первый весенний месяц только вступил в свои права, а двухколесные транспортные средства, словно подснежники, уже показались у нескольких станций метрополитена.

Петербург накрыл снегопад. Погодные условия, мягко говоря, не комфортные и для автомобилистов. Тем ни менее кикшеринговые компании уже на низком старте. В различных частях города появились стройные ряды самокатов. Но справедливости ради отметим, что воспользоваться ими пока нельзя.

Для одних самокаты — привычное и удобное мобильное средство передвижения. Для других — психологическая травма и повод постоянно быть на чеку. Петербурженка Ольга Назарова — одна из пострадавших. Ее сбили двое детей на самокате. Как итог: ушибы, разбитое лицо и сломанный мобильник.

Нарушителей так и не нашли. При этом женщина не против самокатов. Считает только, что их пользователям не хватает культуры вождения. А городу — специальной инфраструктуры.

«Я не против. Кому-то удобно. Здесь 15 минут пешком до метро, 5 минут на самокате. Но как наши люди ездят, человек человеку враг», — отметила пострадавшая Ольга Назарова.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в прошлом году в Петербурге зафиксировано 171 ДТП с участием самокатов. На один случай меньше, чем в 2023-м.

При этом ранее количество аварий росло в 1,5 раза ежегодно. Эксперты говорят, что добиться положительных результатов удалось благодаря введению номерных знаков и замедлению скорости. Но вот что заметили прохожие: у некоторых самокатов, выставленных сегодня на улицах города, стерты номера. И как же тогда камеры наблюдения будут распознавать нарушителей? Вот что ответили нам в сервисе аренды, который ранее рапортовал о введении укрупненных номерных знаков:

«Все самокаты были полностью обновлены в межсезонье. Возможно, номера повредились при транспортировке. В любом случае, номер продублирован на руле и рулевой̆ стоике. А главное — он есть в системе, и самокат можно опознать даже с поврежденным номером. Кроме этого, в прошлом году в центре Петербурга запретили парковать самокаты. Но пока все равно недостаточно».

В планах агрегаторов сделать доступ к самокатам через Госуслуги. А пока в новом сезоне с потенциальными нарушителями кикшеринговые компании обещают продолжить бороться с помощью высоких штрафов.

Как и в прошлом году, нетрезвым пользователям придется раскошелиться на 100 тысяч рублей. А за поездку вдвоем — на 5. В 2024-м только у одного агрегатора были оштрафованы 35 тысяч пользователей; аккаунты восьми тысяч заблокировали.

Ну а пока Комитет по транспорту рекомендовал сдвинуть начало самокатного сезона из-за неблагоприятных погодных условий. Но в любом случае, это вопрос всего лишь нескольких дней.